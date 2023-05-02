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Полковников Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Полковников
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
11 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 283
Источник
Скан
Оригинальная запись
10446. Полковников Василий Васильевич, 39 л., Барнаульск. окр., Косихинск. р., с. Полковникова. Сибирск. Крайсуд. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 11 мая 926.

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