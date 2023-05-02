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Петров Николай Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Николай
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
11 январь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 188
Источник
Скан
Оригинальная запись
6461. ПЕТРОВ, НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ, 15 л. Гр. Тверск. г., Турск. в.;—Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 11 янв. 921.

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