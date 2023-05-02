Меджелум-Кербалай Бани-Оглы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Меджелум-Кербалай
- Имя
- Бани-Оглы
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 264
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104929. МЕДЖЕЛУМЪ-КЕРБАЛАЙ, БАНИ-ОГЛЫ. Сс.-поссел. Александров., на о-вѣ Сахалинѣ, окр., 30 л., рд. въ г. Баку; — Благовѣщенск. О. С., 13 и 1630 У. и 437 У. о сс., каторж. раб. 12 л. съ содерж. въ отрядѣ испыт. 6 л. Исп. 1 Іюня 909. 98 93999 1453 У.
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