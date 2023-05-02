Кацнельсон Григорий Абрамович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кацнельсон
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Абрамович
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4270. КАЦНЕЛЬСОН ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ, 32 л., Бобруйск. у., Чернинск. в., д. Вежны. Н. С. 1 уч. г. Сызрани. Ст. 114 ч. 2. лиш. св. 1½ г. Исп. 11 мая 923.
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