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Кацнельсон Григорий Абрамович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кацнельсон
Имя
Григорий
Отчество
Абрамович
Дата исполнения приговора
11 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4270. КАЦНЕЛЬСОН ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ, 32 л., Бобруйск. у., Чернинск. в., д. Вежны. Н. С. 1 уч. г. Сызрани. Ст. 114 ч. 2. лиш. св. 1½ г. Исп. 11 мая 923.

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