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Баранов Петр Емельянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Петр
Отчество
Емельянович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
684. БАРАНОВ, ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 32 л. Гр. Невельск. у., Вябринск. в., д. Пуряловой; — Н. С. 1 отд. Выборгск. р. г. Петрограда. Подлог, лик. св. 8 м. Исп. 30 июня 920.

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