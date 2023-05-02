Зубкин Павел Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубкин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2578. ЗУБКИН, ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 18 л. Гр. Покровск, у., Копинск. в., д. Алофоровой;— Н. С. Даниловск. уч. Кража, лиш. св, 2 г. Исп. 14 июля 919.
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