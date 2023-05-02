Зубкин Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубкин Павел Петрович

Зубкин Павел Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубкин
Имя
Павел
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
14 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
2578. ЗУБКИН, ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 18 л. Гр. Покровск, у., Копинск. в., д. Алофоровой;— Н. С. Даниловск. уч. Кража, лиш. св, 2 г. Исп. 14 июля 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close