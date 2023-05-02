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Лясин Константин Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лясин
Имя
Константин
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 239
Источник
Скан
Оригинальная запись
135566. ЛЯСИНЪ, КОНСТАНТИНЪ ИВАНОВЪ. К. Гдовск. у., Выскатск. в., д. Заовражья, 28 л.; — СПБ. О. С. 2 Сент. 909, 150 и 1 ч. 1465 У., тюр. 4 м. Исп. 3 Окт. 909.

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