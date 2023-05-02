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Орехов Тихон

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Орехов
Имя
Тихон
Дата исполнения приговора
28 март 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6166. ОРЕХОВ, ТИХОН. АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л. Гр. Корочанск. у., Новослободск. в., с. Заячьего;— Н. С. 5 уч. Корчанск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 28 марта 921 г.

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