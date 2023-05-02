Орехов Тихон
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Орехов
- Имя
- Тихон
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 180
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6166. ОРЕХОВ, ТИХОН. АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л. Гр. Корочанск. у., Новослободск. в., с. Заячьего;— Н. С. 5 уч. Корчанск. у. Кража, лиш. св. 2 г. Срок исп. не указ., осужд. 28 марта 921 г.
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