Корелин Исидор Хрисанфов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корелин
- Имя
- Исидор
- Отчество
- Хрисанфов
- Дата исполнения приговора
- 07 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5850. Корелин Исидор Хрисанфов., 20 л., Брянск. г., Бежицк. у., Вороновск. в., д. Лужки. Н. С. 3 уч. Новозыбковск. у. Ст. 2 ч. 166, л. с. 5 л., п. п. 3 г. 7 апр. 927.
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