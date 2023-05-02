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Почникова Мария Помпеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Почникова
Имя
Мария
Отчество
Помпеевна
Дата исполнения приговора
05 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
8695. НОЧНИКОВА, МАРИЯ ПОМПЕЕВНА, 28 л. Гр. Ефремовск. у., Ситовск. в., д. Ознобищено; — Н. С. Грузинск. уч. г. Москвы. Торг. самог., лиш. св. 5 л. Исп. 5 янв. 920.

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