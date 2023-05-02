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Масляк Иван Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масляк
Имя
Иван
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
135894. МАСЛЯКЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Масліохъ). Австр.-подд., 13 л., рд. Яновск. у., ги. Потокъ, въ д. Гута-Юзефова; — Люблинск. О. С. 18 Авг. 909, 138, 13 и 1 ч. 1647 У., исправит. пріютъ до 18 л. или тюр., особ. помѣщ., 1 м. Исп. 2 Окт. 909.

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