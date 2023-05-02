Масляк Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Масляк
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 252
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135894. МАСЛЯКЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ (онъ же Масліохъ). Австр.-подд., 13 л., рд. Яновск. у., ги. Потокъ, въ д. Гута-Юзефова; — Люблинск. О. С. 18 Авг. 909, 138, 13 и 1 ч. 1647 У., исправит. пріютъ до 18 л. или тюр., особ. помѣщ., 1 м. Исп. 2 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.