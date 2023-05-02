Татауров Константин Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Татауров
- Имя
- Константин
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 458
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11916. ТАТАУРОВЪ, КОНСТАНТИНЪ ГРИгорьевъ, 29 л. Сс.-пос. Амурск. обл., Амурско-Зейск. в., рд. Верхотур. у., въ в. и с. Ново-Шайтанскомъ; — Читин. О. С., 12 Авг. 910, 152¹, 9 и 1 ч. 1651 У. и У. о сс., тюр. 8 м., съ зач. 8 м. предв. заключ. Исп. 26 Окт. 910. | 905 27875 1525 У.
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