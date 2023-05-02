Кретов Степан Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кретов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 13 ноябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6264. Кретов Степан Матвеев., 36 л., Россошанского у., Павловск. в., с. Гнилуши. Гл. С. Даг. АССР. Ст. ст. 109, 1 ч. 116, л. с. 3 г., п. п. 3 г. 13 нояб. 927.
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