Леонтьев Василий Леонтьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонтьев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Леонтьевич
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8047. ЛЕОНТЬЕВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 45 л., Краснококшайск. к., Комужьяльск. в. Н. С. 5 уч. Краснококшайск. к. Ст. 180, лиш. св. 5 л. Исп. 12 апр. 923.
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