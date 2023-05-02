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Мосунов Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мосунов
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
11 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
4838. Мосунов Александр Андреевич, 21 г. Гр. Екатеринбургск, у., Ревзинск. в. к зав.;— Вятск. Губ. Ревтриб. Превыш. власти, лиш. пр. зан. общ. должн. 2 г. Исп. 11 июня 919.

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