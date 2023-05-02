Мосунов Александр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мосунов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 152
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4838. Мосунов Александр Андреевич, 21 г. Гр. Екатеринбургск, у., Ревзинск. в. к зав.;— Вятск. Губ. Ревтриб. Превыш. власти, лиш. пр. зан. общ. должн. 2 г. Исп. 11 июня 919.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.