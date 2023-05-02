Веременко Матрена Андреевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Веременко
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Андреевна
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2310. ВЕРЕМЕНКО МАТРЕНА АНДРЕЕВНА, 24 л., Оренбургск. у., Павловск. в., д. Покровки. Н. С. 2 уч. г. Оренбурга. Ст. 140, лиш. св. 3½ г. Исп. 6 апр. 923.
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