Веременко Матрена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеременко Матрена Андреевна

Веременко Матрена Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веременко
Имя
Матрена
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
06 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 68
Источник
Скан
Оригинальная запись
2310. ВЕРЕМЕНКО МАТРЕНА АНДРЕЕВНА, 24 л., Оренбургск. у., Павловск. в., д. Покровки. Н. С. 2 уч. г. Оренбурга. Ст. 140, лиш. св. 3½ г. Исп. 6 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close