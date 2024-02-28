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Токарев Иван Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токарев
Имя
Иван
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
24 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
51014. ТОКАРЕВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Фатежск. у., Сергіевск. в., д. Родительской, 17 л.; — Г. С. г. Славянска, Изюмск. у., 6, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 24 Мая 905.

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