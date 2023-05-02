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Козлова Александра Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлова
Имя
Александра
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
__ ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
5911. КОЗЛОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА, 27 л., Великолуцк. у., Локнянск. в., д. Прокопино. Н. С. 7 уч. Великолуцк. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Приг. вступил в закон. силу в ноябре 924.

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