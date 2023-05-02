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Светлищев Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Светлищев
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 221
Источник
Скан
Оригинальная запись
50338. СВѢТЛИЩЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ИВАновъ. Мщ. г. Пятигорска, 48 л.; — Владикавказ. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 149 и 1 ч. 1455 У., арест. отд. 8½ г. Исп. 18 Іюня 905.

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