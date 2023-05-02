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Захраб-Оглы Гасан-Кули

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Захраб-Оглы
Имя
Гасан-Кули
Дата исполнения приговора
23 июнь 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46866. ЗАХРАБЪ-ОГЛЫ, ГАСАНЪ-КУЛИ. Перс.-подд., 25 л., рд. въ Персіи; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл., 169 и 2 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Іюня 904 (Вѣр.).

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