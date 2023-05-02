Макаров Дмитрий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Дмитрий Дмитриевич

Макаров Дмитрий Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Дмитрий
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
22 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 154
Источник
Скан
Оригинальная запись
26160. МАКАРОВ, ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 25 л. Гр. Новоладожск. у., Пашек. в., д. Пучнина; — Н. С. 1 уч. г. Петрозаводска. Кража, лиш. св. 1 г, с зач. 16 д. пр. з. Исп. 22 мая 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.