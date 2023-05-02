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Кномблер Арон Иосифович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кномблер
Имя
Арон
Отчество
Иосифович
Дата исполнения приговора
09 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 172
Источник
Скан
Оригинальная запись
6042. КНОМБЛЕР АРОН ИОСИФОВИЧ, 31 г., Рд. в Келецк. г., Н. С. Замоскворецк. р. г. Москвы, Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г., Исп. 9 февр. 923.

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