Бачевский Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБачевский Иван Михайлов

Бачевский Иван Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бачевский
Имя
Иван
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129937. БАЧЕВСКІЙ, ИВАНЪ МИХАЙловъ. К. Шавельск. у., Скемск. в., д. Нипали, 33 л.; — Иркутск. С. П., 13 и 1692 У., арест. отд. 1 г. Исп. 19 Сент. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close