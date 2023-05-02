Яковлев Петр Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 24 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37183. ЯКОВЛЕВЪ, ПЕТРЪ МАТВѢЕВЪ. К. изъ сс.-п. Канск. у., Шеласвск. в., д. Покатейской, 62 л., рд. въ г. Красноярскѣ; — Красноярск. О. С. (въ 1 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и по сов. съ приг. М. С. 8 уч. г. Красноярска отъ 19 Нояб. 904 г., арест. отд. 8½ г. Исп. 24 Марта 905. | Ср. 900 115990 1655 У. | 99 107178 1655 У.
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