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Федосов Михаил Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Федосов
Имя
Михаил
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
12956. Федосов Михаил Егорович, 17 л., Башкирск. АССР, Уфимск. к., Дмитриевск. в., д. Потаскуево. Главсуд Башкирск. АССС. Ст. 169, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9 янв. 926.

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