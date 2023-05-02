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Чистяков Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чистяков
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 март 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
11779. ЧИСТЯКОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Мологск. у., Некоузск. в., д. Лемеховки; — 41. С. 3 р. Мологск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по сов. с приг. от 1 марта 910.

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