Чистяков Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистяков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 март 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 355
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11779. ЧИСТЯКОВ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 20 л. Гр. Мологск. у., Некоузск. в., д. Лемеховки; — 41. С. 3 р. Мологск. у. Кража, лиш. св. 6 м., по сов. с приг. от 1 марта 910.
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