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Лебедев Дмитрий Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лебедев
Имя
Дмитрий
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
7958. ЛЕБЕДЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 45 л., Краснококшайск. к., Пектубаевск в., д. Оськиной. Н. С. 4 уч. Краснококшайск. к. Ст. 144, пор. пр. 2 г. Срок. исп. не указ., осужд. 4 сент. 923.

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