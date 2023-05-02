Протьян Прош Перчов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Протьян
- Имя
- Прош
- Отчество
- Перчов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97948. ПРОТЬЯНЪ, ПРОШЪ пЕРЧОВЪ (онъ же Протьянцъ), 28 л. Сс.-посел. изъ пот. поч гр. Баргузин. у., Читканск. в., рд. въ г. Эривани; — Москов. О. С., 21 Апр. 911, 1 ч. 313 и 977 У. и У. о сс., обращ. въ каторж. раб. 3 г. Исп. 16 Іюня 911. | 21 Сент. 905 г. Одесск. Воен. С., 2 ч. 308 У., каторж. раб. 10 л.
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