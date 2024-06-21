Филюшев Порфирий Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филюшев
- Имя
- Порфирий
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140560. ФИЛЮШЕВЪ, ПОРФИРІЙ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Томск. у., Бугринск. в., д. Толмачевой, 28 л.; — Томск. О. С., 114, 134, 135, 148, 150 и 1 ч. 1647 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 20 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.