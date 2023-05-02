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Дик Иван Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дик
Имя
Иван
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
12 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
2304. Дик Иван Петрович, 42 л., Бердянск. у., с. Зеленое-Поле. Н. С. 11 уч. Томск. окр. Ст. ст. 1 ч. 105, 108, лиш. св. 1 г. 2м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 12/Ѵ—26.

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