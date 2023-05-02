Кривчиков Игнатий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривчиков
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32746. КРИВЧИКОВЪ, ИГНАТІЙ МИХАЙловъ. Тит. сов. изъ к. Брестск. у., д. Олтуша, 60 л.; — Варшав. С. П., 152, 2 и 3 ч. 354, 2 п. 3 ч. 354, 406, 411, 1098 и 1116 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 10 Нояб, 904.
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