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Бочаров Иван Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бочаров
Имя
Иван
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
26 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45401. БОЧАРОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Богородицк. у., Папорск. в., с. Папоротокъ, 22 л.; — Тульск. О. С. (въ 3 р.), 1325 и 1 п. 1526 У., 163 и 170 М. и по сов. съ приг. Богородицк. Г. С. отъ 31 Янв. 903 г., арест. отд. 3 г. и 8½ м. Исп. 26 Апр. 905.

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