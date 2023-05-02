Бочаров Иван Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бочаров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45401. БОЧАРОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Богородицк. у., Папорск. в., с. Папоротокъ, 22 л.; — Тульск. О. С. (въ 3 р.), 1325 и 1 п. 1526 У., 163 и 170 М. и по сов. съ приг. Богородицк. Г. С. отъ 31 Янв. 903 г., арест. отд. 3 г. и 8½ м. Исп. 26 Апр. 905.
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