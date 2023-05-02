Белялов Имамутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белялов
- Имя
- Имамутдин
- Дата исполнения приговора
- 22 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 567. Белялов Имамутдин, 17 л., Башкирск. АССР, Белебеевск. к., Коматбашевск. в., д. Колмаш. Н. С. 5 уч. г. Уфы. Ст. 153, лиш. св. 8м. П. в. з. с. 22/Ѵ—26.
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