Апанапу Дмитрий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Апанапу
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44924. АПАНАПУ, ДМИТРІЙ ИВАНОВЪ. Царан. Кишинев. у., Сирецк. в., с. Дурлешгъ, 43 л., рд. въ г. Кишиневѣ; — Одесск. С. П., 134, 135, 140, 149 и 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 28 Мая 905.
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