Аникеев Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44897. АНИКѢЕВЪ, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ (онъ же Еникеевъ). К. Минусин. у., Абаканск. в., д. Метиховой, 25 л., рд. Тамбов. г., Спасск. у., Ольшинск. в., въ с. Ольгинскомъ; — М. С. 3 уч. Минусин. у. (во 2 р.), 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Мая 905. | 99 16203 170 М.
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