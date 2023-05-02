Пивоваров Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пивоваров
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 347
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28993. ПИВОВАРОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ. (онъ же Скачекъ). Мщ. г. Углича, 27 л., рд. въ г. СПБ.; — У. 45. О. С. по Угличск. у., 5 и 8 п. 170 и 170¹ М., тюр. 10 м. Исп. 1 Февр. 909. | 906 13608 50 М. | 900 13214 172 М. | 904 61568 1643 У. | 99 49850 169 М.
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