Джалбыев Батырбек
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джалбыев
- Имя
- Батырбек
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 78
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46460. ДЖАЛБЫЕВЪ, БАТЫРБЕКЪ. Кирг. Багышевск. в., Пишпекск. у., 46 л.; — М. С. 1 уч. Ауліеатин. у., 1 п. 12, 169, 2 и 5 п. 170 М., тюр. 8 м., за примѣн. Выс. маниф. 904 г. Исп. 27 Мая 905.
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