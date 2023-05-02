Щербакова Валентина Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щербакова
- Имя
- Валентина
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12337. ЩЕРБАКОВА, ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА, 18 л. Гр. Верхотурск. у., Сосвинск. в.; — Н. С. 5 уч. Верхотурск. у. Нанесен. увечья, лиш. св. 8 м., по совок. с приг. от 28 сент. 920.
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