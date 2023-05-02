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Диденко Варвара Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Диденко
Имя
Варвара
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
12 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
3909. ДИДЕНКО ВАРВАРА ПЕТРОВНА, 42 л., Ставропольск. окр. Благодарненск. р., Предтеченск. в. и с. Н. С. 5 р. Благодарненск. р. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. Исп. 12 апр. 923.

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