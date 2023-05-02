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Гармаш Никита Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гармаш
Имя
Никита
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
20 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
101647. ГАРМАШЪ, НИКИТА ПЕТРОВЪ, 20 л. К. Херсонск. у., в. и м. Новаго-Буга; — Херсон. О. С., 26 Мая 911, 140, 152¹ и 1642 У., тюр. 3 г. Исп. 20 Іюня 911, счит. ср. съ 8 Дек. 910. | 909 4594 170¹ М.

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