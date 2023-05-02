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Крылов Сергей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крылов
Имя
Сергей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 134
Источник
Скан
Оригинальная запись
25508. КРЫЛОВ, СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 45 л. Гр. Калязинск. у., Толдумск. в., с. Притона; — Н. С. 1 р. 3 отд. г. Петрограда. Спекуляция, лиш. св. 3 г., по амн. сокр. до 1 г. Осужд. 25 дек. 920.

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