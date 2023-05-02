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Бабковский Франц Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бабковский
Имя
Франц
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
28 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
129727. БАБКОВСКІЙ, ФРАНЦЪ осиповъ. К. Ковен. у., Румшишск. в. и м., 66 л.; — Ковен. У. С., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 28 Сент. 909.

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