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Макаров Максим Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Максим
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
01 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8827. Макаров Максим Егорович, 30 л., Калужск. г., Малоярославск. у., Угодозаводск. в., д. Марьино. Калужск. Губсуд. Ст. 180 п. "ж", лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 1 апр. 926.

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