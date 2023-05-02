Багаутдинов Камалетдин Багаутдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Багаутдинов
- Имя
- Камалетдин
- Отчество
- Багаутдинов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 22
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129735. БАГАУТДИНОВЪ, КАМАЛЕТдинъ Багаутдиновъ (онъ же Тубаевъ). Башк. Стерлитамакск. у., в. и с. Карагушева, 27 л.; — Г. С. станицъ Оренбург. у. 28 Сент. 909, 1 ч. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.