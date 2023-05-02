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Курочкин Филипп Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курочкин
Имя
Филипп
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
21 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7700. КУРОЧКИН ФИЛИПП ВАСИЛЬЕВИЧ, 53 л., Новоторжск. у., Лихославльск. в., д. Горки. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 114а, ч. 1 и 180 п. «г», пор. пр. 1 г. Исп. 21 мая 923.

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