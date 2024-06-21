Дмитриев Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дмитриев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81957. ДМИТРІЕВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ, 24 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Гжатск. у., Липецк. в., д. Мануйловой, рд. въ г. СПБ.; — Тверск. О. С., 30 Апр. 911, 152, 152¹, 2 ч. 1653 и 3 п. 1663 У., арест. отд. 1½г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 3 Іюня 911. | 908 103208 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 48464. | 904 31999 169 М. | 903 55666 172 М. (покуш.).
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