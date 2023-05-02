Бобошко Каллистрат Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобошко Каллистрат Федоров

Бобошко Каллистрат Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобошко
Имя
Каллистрат
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
Источник
Скан
Оригинальная запись
130098. БОБОШКО, КАЛЛИСТРАТЪ ФЕдоровъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Литин. у., Овсяникск. в., с. Зеленыхъ-Куриловцевъ, 40 л.; — Винницк. О. С. 30 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 17 Окт. 909. | 907 22812 1647 У. | 903 93854 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close