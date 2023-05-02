Бобошко Каллистрат Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бобошко
- Имя
- Каллистрат
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130098. БОБОШКО, КАЛЛИСТРАТЪ ФЕдоровъ. Лиш. ос. пр. изъ м. Литин. у., Овсяникск. в., с. Зеленыхъ-Куриловцевъ, 40 л.; — Винницк. О. С. 30 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 17 Окт. 909. | 907 22812 1647 У. | 903 93854 169 М.
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