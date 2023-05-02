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Фаворский Илья Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фаворский
Имя
Илья
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
30 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 264
Источник
Скан
Оригинальная запись
29784. ФАВОРСКИЙ, ИЛЬЯ АФАНАСЬЕВИЧ, 46 л. Гр. Весьегонск. у., Люблощск. в., д. Емельяново; — Н. С. 1 уч. Весьегонского у. Спекуляц., лиш. св. 6 м. условно и лиш. пр. 1 г. Исп. 30 мая 920.

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