Колпаков Александр Тимофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колпаков
- Имя
- Александр
- Отчество
- Тимофеевич
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6284. КОЛПАКОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ, 60 л., Никольск. у.,Нермасск. в., с. Куданга, Северо-Двинск. Губсуд, Ст. 114а, лиш. осв. и пор. пр. 2 г., Исп. 11 дек. 923.
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