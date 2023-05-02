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Цыганков Алексей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганков
Имя
Алексей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
09 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 340
Источник
Скан
Оригинальная запись
11760. ЦЫГАНКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 17 л., Калужск. г., Юхновск. в., д. Городище. Н. С. 15 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 9/І—26.

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